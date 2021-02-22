شكرا لبحثكم عن خبر أمن المهرة يستعيد 30 ألف ريال سعودي فقدها أحد المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن رجال الأمن في البحث الجنائي بمديرية شحن بمحافظة المهرة، من استعادة مبلغ ثلاثين ألف ريال سعودي عقب فقدانه على أحد المواطنين.

وذكر مصدر أمني للمركز الإعلامي، أن المواطن م .ع. م.، فقد مبلغ من المال في مديرية شحن، وتمكن شخصان من العثور عليه وإخفائه بعد تقاسمهما إياه.

وأوضح أن رجال البحث الجنائي في شحن بادروا بعد ان تلقوا بلاغاً بقدان المبلغ وبعد التأكد من صحة البلاغ، بالبحث والتحري وجمع المعلومات والتي أفضت إلى ضبط شخصين عثر على المبلغ وتقاسماه وغادر كلاهما المنطقة باتجاه رماه.

وأشار إلى أنه بعد التنسيق بين عمليات شرطة المهرة وقوات حرس الحدود في رماه تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته نصف الملبغ المفقود في حين تم ضبط الأخر في شحن.

وجاء هذا الإنجاز الأمني إثر تعاون المواطنين الشرفاء مع رجال الأمن والشرطة والتي أثمرت من رسم الابتسامة على وجهه المواطن صاحب المبلغ المفقود.

كما تأتي هذه الثمرة في ظل اليقظة الأمنية والمتابعة من قبل عمليات شرطة المحافظة وعمليات بحث المحافظة وقائد نقطه اللبيب وفي ظل التوجيه والإشراف المباشر والتعقيب المستمر والدعم من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ومن قبل قيادة الشرطة في المحافظة ممثلة بمدير عام الشرطة والأمن العميد مفتي سهيل صمودة ونائبه مدير البحث الجنائي بالمحافظه العقيد الركن/احمد علي رعفيت، والذين لايألون جهداً في مساندة وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة.