شكرا لبحثكم عن خبر منحة علاجية بالخارج من محافظ عدن للفنانين نائف عوض وأسامة عزاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - محمد القادري

زار أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن ، بدر معاون سعيد " الأحد " ، الفنان نائف عوض ، والفنان أسامة عزاني ، والذي يرقدا حالياً في مستشفى شركة مصافي عدن ، إثر تعرضهما لوعكة صحية مؤخراً.

وفي الزيارة ، وبحضور مدير المستشفى ، الدكتور أديب حمود بجاش ، أطمئن معاون ، على الحالة الصحية للفنان نائف عوض ، والذي يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة بالمستشفى ، بعد أن أفقد حالة البصر إثر إرتفاع السكر ، وكذا الوضع الصحي للفنان أسامة عزاني ، متمنياً لهما دوام الصحة والشفاء العاجل والخروج من الأزمة الصحية الحالية سالمين معافين بمشيئة الله تعالى.

وخلال الزيارة ، نقل أمين محلي المحافظة ، بدر معاون ، لهم تحيات محافظ محافظة عدن ، أحمد حامد لملس ، مشيراً إلى أن سعادة الأخ المحافظ قد وجه الجهات المعنية في إستخراج منحة علاجية للفنانين عوض وعزاني في الخارج على نفقة الدولة.

وأكد معاون ، أن هذه الزيارة تعد واجباً إنسانياًً نحو جيل من الرواد من النخب الفنية الذين أثروا محافظة عدن بروائع نتاجاتهم الأدبية والفنية ، مجدداً دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لجميع مثقفي ومبدعي محافظة عدن في شتى مشارب المشهد الثقافي العام.

من جانبهم ، عبر الفنان نائف عوض ، والفنان أسامة عزاني ، عن سعادتهما البالغة بهذه اللفتة الطيبة والإنسانية من قبل قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ، منوهين بأن ذلك يؤكد حرصهم على المبدعين كافة بعدن ورعايتهم الكريمة لهم عن قرب.