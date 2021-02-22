شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. حملة لإزالة العشوائيات وفتح الشوارع في بئر فضل بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن مدير عام مديرية دار سعد، الدكتور احمد عقيل باراس، الاحد، حملة إزالة العشوائيات و فتح الشوارع المغلقة ونقل المخلفات المتراكمة، المتواجد في الشوارع والاحياء السكنية في قرية بئر فضل.

وباشرت الحملة عملها اليوم بازالة العشوائيات وتوسعة ونقل المخلفات في الشارع الداخل من بلوك ٥ الواصل إلى بلوك ٤ جيش الرابط بشارع الثلاثين.

وتم نقل مايقدر ١٠٣ طن من المواد الصلبة والمخلفات.

وتعد هذه الحملة هي الرابعة منذ مطلع العام الجاري ،وتاتي استمرارا للحملات السابقة التي دشنها مدير عام المديرية منذ مطلع نوفمبر العام الماضي