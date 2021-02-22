شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع قياسي لعدد إصابات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت ٨ حالات اصابة مؤكدة بفايروس كورونا الاحد في اليمن، في ارتفاع قياسي حيث لم تسجل اكثر من ٣ حالات يوميا طوال الاشهر الماضية. وتوزعت الحالات على المحافظات التالية؛ 5 حضرموت الوادي 1 حضرموت الساحل 1 تعز 1 شبوة وتم الابلاغ هذا اليوم عن 11 حالة مشتبهة من المحافظات التالية : حضرموت الوادي 5 البيضاء 4 شبوة 1 حضرموت الساحل 1 ******* ***** اجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية حالة واحدة من المحافظات التالية 1 المهرة ***** إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية صفر الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 7637 الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 2165 اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 619 اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1432 ****************************** اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 9 فحوصات * الإيجابية 2 * السلبية 7 **************************** * اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 104 لهذا اليوم * الايجابية 3 * السلبية 101 ***************** ************ ادارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة و السكان ____________________

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