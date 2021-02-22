شكرا لبحثكم عن خبر شركة ام تي ان تعود الى عدن بعد عام ونصف من الإغلاق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت شركة إتصالات MTN إستئناف نشاط مكاتبها في عدن مجددا بعد إغلاق دام قرابة 14 شهرا.

وزفت الشركة بشرى لمشتركيها " عودة فروعنا في عدن ( المعلا وكريتر ) إلى استقبالكم من جديد ابتداءً من اليوم 21 فبراير 2021م وبذلك آصبحت جميع فروع عدن تسعد باستقبالكم وخدمتكم من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 7:00 ليلاً".

وأغلقت نيابة الاموال العامة بعدن في 22 ديسمبر 2019م مركز شركة MTN الرئيسي وفروعها ، بسبب عدم دفع الشركة رسوم التراخيص منذ العام 2015 .

ويعاني مشتركون في عدن ومحافظات أخرى من ضعف شبكات التغطية للشركة وإنعدامها في بعض المناطق فيما يتزايد ضعف شبكة الانترنت خلافا لشبكات الاتصالات النظيرة التي تتمتع بقدرة كبيرة في حجم التغطية للاتصالات والانترنت ويتطلعون بعد عودة فتح مكاتبها الى تحسين الخدمة والاهتمام بمحطات التغطية وإجراء الصيانة الدورية لها.