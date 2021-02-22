شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مكتب الثقافة عدن تزور فنان عدني شهير فقد بصره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في اول زيارة ميدانية عقب توليها من منصب مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن قامت رندا عكبور بمعاودة فنان ومطرب فقد بصره وطريح فراش المرض.

وعن الزيارة قالت عكبور :"زرت امس في مستشفى مصافي عدن الفنان و صاحب القلب الجميل ومرهف الاحساس نائف عوض ، للإطمئنان على صحته وطمئنته بأن سيادة المحافظ أمر بمنحه مايحتاجه للعلاج في الخارج حيث انه اصبح يعاني من فقدان للبصر نتيجة لارتفاع السكر فتم ادخاله قسم العناية المركزة في المستشفى".

وتابعت عكبور هذا وضع احد مبدعي عدن لهذا سنعمل مع سيادة المحافظ لانتشال اوضاع هؤلاء المبدعين والعمل لتصحيح ماتم تخريبه في وضع الثقافة وكوادرها بعدن وفي نفس الوقت"

ودعت " اناشد الكل للتعاون معي شخصيا جهات مسؤولة ومبدعين و كوادر الثقافة لجعل عدن واجهة مشرفة . وتصحيح وضع كوادرها . كل شخص قادر انه يعمل شيئ لاجل عدن ومبدعيها والابداع فيها اتمنى انه لا يتأخر".