شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن يؤكد علي ضرورة تطبيق اللوائح المرورية وتفعيل إشارات المرور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي الشعيبي اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى مبنى الإدارة العامة لشرطة السير بالعاصمة عدن .

وخلال الزيارة التي استقبله فيها مدير عام شرطة السير بالعاصمة عدن العميد جمال ديان وعدد من الضباط، ثمن اللواء الشعيبي الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة شرطة السير في رفع مستوى السلامة المرورية وتنظيم حركة السير للتخفيف من الاختناقات المرورية التي تشهدها مدن العاصمة عدن.. مشيدا بالانضباط والعمل المنظم الذي لمسه خلال زيارته للإدارة .

وشدد مدير الأمن على ضرورة تطبيق اللوائح المرورية في شوارع العاصمة عدن وإعادة تفعيل اللوحات الإرشادية وإشارات المرور وضبط المخالفين من سائقي السيارات والحافلات الذين لا يملكون رخصة قيادة ومن هم دون السن القانونية للقيادة وذلك للحد من الحوادث المروية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالاضافة الى ضرورة ضبط السيارات والحافلات غير المرقمة وتسهيل المعاملات للمواطنين في الإدارة والتقيد بكافة اللوائح القانونية للعمل.

واستمع اللواء الشعيبي من مدير شرطة السير إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة والخطط المستقبلية لتطوير خدماتها بالإضافة إلى الانجازات التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة والصعوبات التي تواجهها الإدارة ومنتسبيها وبحث سبل معالجتها لتتمكن الإدارة من أداء واجبها على أكمل وجه.

وفي ختام الزيارة قام مدير شرطة العاصمة عدن برفقة مدير شرطة السير بجولة تفقدية إلى مرافق الإدارة ومكاتبها للاطلاع على سير العمل والآلية المتبعة في انجاز خدمات المواطنين في الإدارة.

وفي سياق متصل زار مدير أمن عدن اللوءا الشعيبي اليوم مركز الإصدار الآلي، بخور مكسر .

وأطلع الشعيبي خلال الزيارة على سير العمل في المركز بعد اعادة تدشين العمل فيه مطلع الشهر الجاري.. مستمعا من ادارة المركز الى شرح موجز حول اداء المركز خلال الفترة القليلة الماضية والصعوبات التي تواجه سير عمل المكاتب.

وأكد الشعيبي على أهمية عودة العمل في المركز في تسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الازدحامات التي شهدتها الأحوال المدينة في مدينة كريتر خلال الفترة الماضية.

وشدد الشعيبي على ضرورة التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم والالتزام بكافة القوانين التي تنظم سير العمل.. وضرورة التزام كافة العاملين والموظفين في المركز للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين .

#المكتب_الاعلامي_إدارة_امن_عدن

الاحد 21 فبراير 2021م