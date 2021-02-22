مصرع 70 حوثياً وأسر وجرح العشرات غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 70 حوثيا وأسر وجرح العشرات غرب مأرب

الإثنين 22 فبراير 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الأحد، مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب وقوع عشرات الجرحى والأسرى، في معارك بعدة جبهات غرب محافظة مأرب.



قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تصدت لعدّة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن الجيش والمقاومة كسرا هجمات هي الأعنف شنتها ميليشيا الحوثي بشكل متتالٍ في محاولة لتحقيق أي تقدم في جبهات هيلان والمشجح والكسارة، إلا أنها فشلت.

وأكد أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 70 عنصراً من ميليشيا الحوثي، إلى جانب سقوط عشرات الجرحى والأسرى بين الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وبحسب البيان، فإن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، حيث تم تدمير 5 عربات مدرعة وطاقمين، جميعها يحمل تعزيزات للميليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية في المشجح وهيلان والكسارة، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.