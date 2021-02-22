شكرا لبحثكم عن خبر مصادر عسكرية : تحرك قوات من الساحل الغربي الى مأرب لهذا الغرض وإستعداد للتدخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار لغط كبير خلال الساعات الاربعة والعشرين الساعة الماضية بعد تحرك وحدات من قوات من الساحل الغربي امس الى شبوة ومنها الى مأرب بأمر قيادة التحالف العربي بغرض إسناد الجيش في معركة مأرب بعد وجود خيانات في صفوفه.

الاعلامي في قوات الساحل الغربي فارس الحسام قال ردا على سؤال عدن تايم عن ذلك اللغط الدائر ان "تحرك القوات انما لمرافقة وتأمين قافلة المساعدات المقدمة من أبناء الساحل الغربي لقبائل مأرب والجيش الوطني".

الى ذلك نفى الناطق الرسمي للقوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش لصحيفة الايام في عددها الصادر اليوم الاحد إرسال تعزيزات عسكرية بل مواد غذائية لكنه قال للصحيفة ردا عما اذا كانت هناك نية لمشاركة القوات المشتركة قال : "نعم هناك نية وأبدينا إستعدادنا للتدخل إذا رغبوا ذلك".