بدء أعمال اللقاء التشاوري الثاني لوزارة الشؤون الاجتماعية في عدن بمشاركة مكاتبها بالمحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أعمال اللقاء التشاوري الثاني لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يضم مدراء مكاتب الوزارة بالمحافظات، تحت شعار "شراكة فاعلة نحو بناء المؤسسات وتنمية الموارد الوطنية".



ويناقش اللقاء على مدى يومين تقارير الوزارة، وصندوقي الرعاية الاجتماعية ورعاية وتأهيل المعاقين، والمركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل للعام 2020م، كما يستعرض اللقاء تقارير مكاتب المحافظات وأهم المشكلات والصعوبات التي تواجه سير العمل وخطط الوزارة والمكاتب للعام الجاري 2021م، والمسح الميداني لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة بمجال الإغاثة، ويتناول اللقاء أيضا أوضاع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية التي لازالت مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ورحب وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، بالمشاركين من مختلف المحافظات .. مشيراً إلى أن هذا اللقاء هو الأول الذي تشارك فيه 21 محافظة .. مؤكدا أهميته في التطرق إلى واقع العمل المؤسسي ومجالاته وتحدياته وتبادل الخبرات بين المشاركين للخروج برؤيه واضحة تحدد ملامح المستقبل .. منوهاً إلى أن اليمن واجهت ظروفاً غير مسبوقة منذ انقلاب الحوثي عام 2014م، وأدت إلى توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية الحكومية والخاصة ونفور المستثمرين الأجانب ورأس المال المحلي إلى الخارج .. مستعرضا أبرز الأزمات والتحديات وتداعيات الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، وما نتج عنها من أضرار وآثار سلبية على كافة جوانب الحياة وارتفاع معدلات الفقر.

وأشار الدكتور الزعوري، إلى أن من التحديات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية في الجوانب المالية، وعدم وجود قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفقا للبرمجة الآلية وعدم توريد بعض المحافظات مخصصات الرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات تعمل خارج نظام القانون.

وتطرق إلى جهود قيادة الوزارة رغم التحديات، وتنفيذها العديد من الأنشطة وفتح قنوات تواصل مع المنظمات والصناديق الداعمة لتنفيذ خطة الوزارة في مجالات الحماية الاجتماعية وحماية الطفل وبرامج حماية المرأة ودعم سُبل العيش للفئات الأشد فقراً وتقديم العون والمساعدة للنازحين وبناء القدرات المؤسسية للوزارة، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في اللقاءات العربية والدولية عبر منصات الاتصال المرئي.

ولفت إلى تقديم الوزارة خطتها السنوية وتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للحكومة لمناقشتها في مجلس الوزراء، وكذا تقديم الخطة الخمسية للمرأة الأمن والسلام والخطة الوطنية لتشغيل الشباب ومشروع قرار لعام 2021 بشأن اعتماد خصم دولار عن كل برميل نفط وإدراج مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لإقرارها.

وأكد المشاركون، أهمية اللقاء الذي يعد بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والتعارف والخروج بمصفوفة من القرارات والتوصيات من شأنها تطوير وتحسين الأداء.

حضر اللقاء نائب وزير الشؤون الإجتماعية والعمل صادق الجماعي