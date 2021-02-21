نائب وزير التربية يؤكد على ضرورة تفعيل ومتابعة مشاريع الشراكة العالمية للتعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع باللجنة الإشرافية العليا لنظام إدارة المعلومات التربوية (الإيمس)، الذي تموله الشراكة العالمية للتعليم.



واستمع الدكتور العباب من أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل حول أبرز العراقيل والصعوبات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مشددا على ضرورة تفعيل ومتابعة المشاريع لما يمثله نظام المعلومات التربوية من أهمية كبيرة في الجانب التربوي والتعليمي.

كما ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، مع قطاع المشاريع في وزارة التربية والتعليم ما يواجه سير تنفيذ خطة العام الحالي 2021 من صعوبات وتحديات.