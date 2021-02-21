شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني: مقتل 70 حوثياً في معارك بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد الجيش الوطني اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 70 عنصراً من مسلحي الحوثيين، اثر معارك مع الجيش بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ،:"إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت عدة هجمات انتحارية شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في عدة جبهات غرب محافظة مأرب".

وأشار المركز إلى أن المعارك خلفت مالا يقل عن 70 قتيلاً من المليشيات إلى جانب إصابة واسر العشرات، "فيما لاذ الآخرون بالفرار" .

وأضاف المركز، أن مدفعية الجيش دمرت خمس عربات مدرعة ودوريتين كانت تحمل تعزيزات للمليشيا في جبهتي الكسارة وهيلان.