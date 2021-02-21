محافظ شبوة يلتقي عميد الأسرى والمختطفين جمال المعمري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الأحد، بعميد الأسرى والمختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، جمال المعمري.



وفي اللقاء، عبر محافظ شبوة عن ادانته للجرائم الحوثية بحق الشعب اليمني والتي تعكس عمق المأساة التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقلاب هذه المليشيا العنصرية على الدولة ونظامها الجمهوري وتدمير هياكلها المؤسسية.. مستنكرا فضاعة الاعمال الوحشية التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين في سجونها السرية .

وقال ان اليمن غير قابلة للقسمة على اثنين وستظل رافضة لكافة اشكال التمييز العنصري ومناهضة للمليشيا الحوثية ومشروعها الطائفي والسلالي والطبقي ..داعيا الضحايا الى امتلاك الجرأة والشجاعة والعمل على فضح هذه الممارسات التي تمثل انتهاكات صارخة للحقوق الانسان وكشفها وتعريتها امام العالم، مشددا على ضرورة تعريض وسائل الاعلام لهذه الانتهاكات التي يندى لها جبين الانسانية .

من جانبه استعرض عميد الاسرى والمختطفين جوانبا مظلمة من ذكرياته الحزينة مع رحلة الموت في سجون المليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لايران وتعرضه لتعذيب الوحشي فيها حتى اصيب بالشلل النصفي .. مشيراً إلى طرق الميلشيات ووسائل تعذيبهم للاحرار من ابناء اليمن القابعين في سجونهم ومعتقلاتهم السرية واستعداده لفضحها وكشفها امام الرأي العام المحلي والدولي .