شاهد.. اعترافات إحدى عناصر الخلايا النسائية الحوثية التي تم القبض عليها بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شرطة مأرب امس الأحد اعترافات إحدى عناصر الخلايا النسائية الحوثية التي تم القبض عليها مؤخراً في المحافظة.
وقد كشفت فاطمة علي أحمد بأنه تم إرسالها الى محافظة مأرب من قبل قيادة المليشيا بعد تدريبها وتمويلها بالأموال والعبوات الناسفة، والأعمال الارهابية التي كلفت بتنفيذها وفي مقدمتها زرع العبوات الناسفة لتفجير الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات الجرحى من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة، و زرع العبوات في سيارات الاسعاف والطواقم الطبية وسيارات مواطنين مدنيين وعسكريين.
وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد في مؤتمر صحفي "إن تحقيقات الأجهزة الامنية مع عدد من الخلايا التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابع لزعيم الحوثيين وينشط في كثير من الاحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ اعمال ارهابية".
شاهد اعترافات إحدى عناصر الخلايا النسائية الحوثية:
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