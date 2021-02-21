تمثال من الحضارة اليمنية القديمة يثير جدلاً كبيرا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لفت تمثال لوعل برونزي تملكه مؤسسة الشيخ حمد آل ثاني أنظار العالم قبل أن تلتفت له القناة الفرنسية الثانية التي أجرت تحقيقاً عليه لتكتشف أنه تمثال من الحضارة اليمنية القديمة.



التمثال استضافه متحف قلعة فونتيتبلو بفرنسا منذ عام 2018م، وجاء تحقيق القناة الفرنسية ضمن تحقيقات عن نهب الآثار في البلدان التي تشهد حروباً في الوطن العربي.

وسافر التمثال إلى عدد من البلدان وعرض في معارض عالمية.

وقالت القناة أنها سألت مسؤول العلاقات في مؤسسة آل ثاني حول مصدر القطعة الأثرية، لكنهم ردوا انهم حصلوا عليها وحسب، وقال انه مستعد لمناقشة الأمر بعيداً عن الكاميرا.

كما سألت الفتاة الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي جيرمي شيتيكات فأكد أنه أبلغ المتحف الفرنسي أن مصدر القطعة الأثرية غير شرعي، وأنها قادمة من منطقة أثرية اسمها مريمية في سيئون باليمن ويصعب الوصول إليها من قبل مختصي الآثار أمنياً، مضيفاً أن المعبد الذي جاء منه تمثال الوعل يقع في منطقة تشهد انفلاتاً أمنياً وأن شخصاً يمنياً استطاع الوصول إلى المكان والتقط صوراً تكشف عن عمليات الحفر السرية، وعرض تلك الصور على القناة.