وزير النفط يتفقد سير العمل في مكتب ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود اليوم، سير العمل في مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت.



واكد الوزير باعبود خلال ترأسه اجتمعا لقيادة المكتب، على ضرورة التنسيق المشترك بين المكتب والسلطة المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..مشددا على ضرورة انجاز المبنى الجديد للمكتب، والاهتمام بالتدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي وتنفيذ الخطط والبرامج.

من جانبه استعرض مدير المكتب الدكتور خالد باشامخ، آلية العمل، وابرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المكتب.