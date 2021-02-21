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وزير النفط يتفقد سير العمل في مكتب ساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

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تفقد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود اليوم، سير العمل في مكتب وزارة النفط بساحل حضرموت.

 

واكد الوزير باعبود خلال ترأسه اجتمعا لقيادة المكتب، على ضرورة التنسيق المشترك بين المكتب والسلطة المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..مشددا على ضرورة انجاز المبنى الجديد للمكتب، والاهتمام بالتدريب والتأهيل والانضباط الوظيفي وتنفيذ الخطط والبرامج.

 

من جانبه استعرض مدير المكتب الدكتور خالد باشامخ، آلية العمل، وابرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المكتب.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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