شرطة مأرب تكشف أدلة تؤكد تجنيد مليشيا الحوثي الإيرانية نساء في أعمال إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت شرطة محافظة مأرب، عن جانب من الأدلة الموثقة عن تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية، نساء وأطفال في مناطق سيطرتها عبر جهاز متخصص، لتنفيذ أعمال إرهابية في المحافظة تستهدف قتل المدنيين والطواقم الطبية وتتطابق مع بصمة الاعمال الارهابية للقاعدة وداعش.



وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد في مؤتمر صحفي " ان تحقيقات الأجهزة الامنية مع عدد من الخلايا التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية التي تم ضبطها، كشفت أن جهازاً سرياً خاصاً تابع لزعيم الحوثيين وينشط في كثير من الاحيان تحت لافتة منظمات إغاثية ومدنية، ويقوم باستقطاب واستدراج النساء من الأسر الفقيرة وتجنيدهن أمنياً وتدريبهن على تنفيذ اعمال ارهابية وجمع المعلومات عن المستهدفين، ثم إرسالهن لتنفيذ المهام في مناطق الشرعية ومحافظة مأرب خاصة، بعد توريطهن بمستمسكات غير أخلاقية ضاغطة عليهن لضمان عدم تراجعهن والفرار من قبضتهم وتنفيذ الاعمال الارهابية المطلوبة منهن".

واضاف حُميد "أن هذه المنهجية والأساليب هي منهجية إيرانية تطبقها مليشيا الحوثي باليمن بذات المستوى وباشراف خبرات إيرانية ومن حزب الله اللبناني".

واستعرض مدير الأمن، بالفيديو نموذجاً لاعترافات إحدى العناصر التي تم إرسالها الى محافظة مأرب من قبل قيادة المليشيا بعد تدريبها وتمويلها بالأموال والعبوات الناسفة، والأعمال الارهابية التي كلفت بتنفيذها وفي مقدمتها زرع العبوات الناسفة لتفجير الصالة الرياضية بمدينة مأرب التي يسكنها مئات الجرحى من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة، و زرع العبوات في سيارات الاسعاف والطواقم الطبية وسيارات مواطنين مدنيين وعسكريين.

وقال العميد حميد " إن المليشيا تسيء الى أخلاق وقيم اليمنيين بزج النساء في أعمال خبيثة وارهابية لا يقبلها أي يمني أو عربي"..مشيرا الى أن هذه الأدلة والفيديو الذي تم عرضه يؤكد زيف وكذب الادعاء الذي تحاول هذه المليشيا ترويجه عن محافظة مأرب بتسليم نساء لجهة اجنبية، واستثارة مشاعر اليمنيين بمسميات العرض والشرف لتجنيدهم في معركتها لغزو المحافظة، الى جانب إجراء استباقي من هذه المليشيا لتغطية فضيحتها وانكشاف أمرها في تجنيد النساء وإرسالها لتنفيذ أعمال إرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين في محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحين والمهجرين من قبل هذه المليشيا من مختلف محافظات الجمهورية.

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ودعا مدير عام شرطة مأرب، مليشيا الحوثي الى الكف عن انتهاك أعراض ونساء اليمن بهذه الاساليب الدخيلة على اليمنيين وقيمهم الشماء..منوها بنهج هذه المليشيا في استهداف المدنيين و النازحين بعد ان شردتهم وبشكل متكرر بالصواريخ البالستية والطائرات الايرانية المسيّرة.

وأشاد العميد حُميد باليقظة الأمنية العالية والجاهزية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة.. مؤكداً أن الأمن سيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو يسعى إلى إقلاق السكينة العامة بالمحافظة.. معرباً عن تقديره العالي للتعاون البنّاء من قبل المواطنين مع الأجهزة الأمنية.