هيئة مستشفى مأرب تتسلم أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت هيئة مستشفى مأرب العام، اليوم ، كميات من الادوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.



واوضح منسق المنظمة الدكتور عبده ناشر في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ)، أن هيئة مستشفى مأرب العام تسلمت، اليوم، مساعدات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية تضمنت اصناف من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالجرحى ونقل الدم..مشيراً الى مساعدات طبية أخرى لا تزال قيد الشحن والنقل ستتسلمها الهيئة قريباً في اطار الدعم الانساني الذي تقدمه المنظمة لمحافظة مأرب لمواجهة الضغط الغير مسبوق الذي تواجهه كافة المرافق العاملة في المحافظة.

واستعرض الدكتور ناشر، اهم المشاريع التي نفذتها منظمة الصحة العالمية في محافظة مأرب، أهمها مشروع اعادة ترميم مستشفى هيئة مستشفى مأرب ، وتوفير مصنع الاوكسجين ودعم توسعة الخدمات النوعية المتخصصة للاقسام الداخلية للهيئة، وافتتاح ثلاثة مراكز(tfc) لعلاج سوء التغذية عند الاطفال في مستشفى الهيئة، بالاضافة الى اعادة ترميم مستشفى 26 سبتمبر بالجوبة، ودعم فرق الاستجابة في المديريات والفرق الرديفة لها، وتزويد مركز العزل الصحي الخاص بوباء ( كورونا) بالاحتياجات اللازمة، فضلا عن دعم عدد من المستشفيات العامة في المحافظة بالاجهزة والمستلزمات الطبية والمحروقات، وتأهيل العاملين.