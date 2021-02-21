شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يؤكد أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمصنع الغويزي لتعليب الأسماك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – إعلام الوزارة

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم الأحد، مع إدارة مصنع الغويزي لتعليب الأسماك (المكلا)، عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المصنع وخطته الإنتاجية المستقبلية واتجاهات تطويره وتحديثه.

وخلال اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة مصنع الغويزي لتلعيب الأسماك حسين أحمد الهندي، ونائب مدير المصنع خالد عبد الرحمن غزي، استمع الوزير إلى شرح حول وضع المصنع وطاقته الإنتاجية.

وحث الوزير السقطري على مضاعفة الجهود للارتقاء بنشاط المصنع والحفاظ على مستوى التميز والجودة التي حققها خلال 40 عاماً مشيراً بأن هذه المنشأة الاقتصادية تعد واحدة من المؤسسات السمكية الناجحة في مجال صناعة وتعليب الاسماك وتعد رمزاً ومعلماً من المعالم الوطنية في حضرموت خاصة والوطن عامة، مشدداً بالحفاظ على علامة الجودة التي تميز بها المصنع محليا وخارجياً.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع الغويزي لتلعيب الأسماك حسين أحمد الهندي، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع بلغت 1 مليون و 200 ألف علبة سنوياً، ولديهم خطط لتحديث وتطوير الإنتاج إذا توفر الدعم المناسب من قبل الحكومة، مشيداً

بالحرص الذي أبداه الوزير للبحث لدى الجانب الحكومي عن تمويل لإضافة خط إنتاجي جديد للمصنع.

يذكر أن مصنع الغويزي لتعليب الأسماك الذي بدأ نشاطه الإنتاجي في 30 نوفمبر 1979م يعد مملوك للدولة بنسبة 100 بالمائة وقد تحصلت ماركاته على عدة ميداليات ذهبية وجوائز وشهادات تقديرية في فعاليات اقتصادية خارجية ومعارض دولية خلال السنوات الماضية.