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تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت مساء اليوم الأحد

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن

 

دولار امريكي = 878 : 887

ريال سعودي = 231 : 233

 

 

أسعار العملات في محافظة حضرموت

 

دولار امريكي = 892 : 901

ريال سعودي = 235 : 237

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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