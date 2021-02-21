شكرا لبحثكم عن خبر لملس يلتقي بالمديريات الجديدات (عكبور وسعد والكازمي).. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يلتقي بمديرات الثقافة والإعلام وتنمية المرأة ويحثهنّ على العمل والابداع والاستفادة من الكوادر الخبيرة ورعاية المبدعين

عدن - إعلام المحافظة

التقى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس اليوم الأحد، بمديرات العموم اللآتي صدر قرار تكليفهن مؤخراً لإدارة عدد من مكاتب العموم بالعاصمة وديوان المحافظة.

وضم اللقاء كل من رندا عكبور مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن، وهدى الكازمي مدير مكتب الإعلام بالعاصمة، واشتياق محمد سعد مدير عام تنمية المرأة بديوان المحافظة.

وفي اللقاء حث المحافظ لملس، المديرات الجدد على العمل باجتهاد في انتشال أوضاع المكاتب الثلاثة وتفعيل أنشطتها، والتفكير في طرق وأساليب علمية حديثة لإدارة القطاعات المناط بهن إدارتها، منوها بأن قطاعات الثقافة والإعلام وتنمية المرأة، تعد مساحات خصبة وواسعة للعمل والإبداع والتميز والانتاج وزاخرة بالخبرات والمبدعين والمواهب الشابة، وعليهن رعاية الكوادر وأهل الخبرة والاستفادة من خبراتهم الطويلة واحتواء المبدعين والموهوبين وصقل مواهبهم وتسخيرها لخدمة وإبراز تلك المجالات، بما يكفل إبراز الوجه الجميل والحقيقي لعدن.

وأكد المحافظ لملس أن قيادة المحافظة ستقدم الدعم لهن ولأنشطة مكاتبهن وسيتم تقييم أدائهن بشكل مستمر، مشيرا إلى أن العمل والانتاج هو المعيار الوحيد للبقاء والاستمرار.

ومن جانبهن، عبرن المديرات الجدد عن شكرهن وتقديرهن للمحافظ لملس وثقته الكبيرة فيهن بتكليفهن بهذه المهمة، مؤكدات أنهن سيبذلن مافي وسعهن للارتقاء بنشاط ودور مكاتبهن .