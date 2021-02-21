لجنة برلمانية تستمع لإفادة قيادة وزارة الصناعة حول التأثير الإيجابي للوديعة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استمعت لجنة برلمانية برئاسة زكريا الزكري، من وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إلى إفادة حول التأثير الإيجابي للوديعة السعودية على السوق المحلية، والتأثير السلبي لتقرير لجنة الخبراء على الأمن الغذائي للمواطن في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.



وقال رئيس اللجنة البرلمانية والوفد المرافق له، إن تقرير لجنة الخبراء له آثار سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد .. مؤكدين على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والبنك المركزي في استقرار الوضع الاقتصادي وتوفير السلع بما من شأنه تخفيف معاناة المواطنين.

من جانبه استعرض الوزير الأشول، دور الوزارة في حماية الأسواق المحلية والرقابة التموينية على السلع الغذائية والاستهلاكية، والأثر الإيجابي للوديعة السعودية في تخفيض الضغط على سعر المصارفة واستقرار العملة، والذي بدوره أدى إلى استقرار أسعار السلع الأساسية والإسهام الفعال في تأمين المخزون الإستراتيجي والأمن الغذائي للمواطن.

وأكد وزير الصناعة، حرص الوزارة على استقرار القطاع الخاص باعتباره المحرك الاقتصادي إلى جانب الدولة وتعزيز الشراكة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في البلاد خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى الآثار السلبية لتقرير لجنة الخبراء على القطاع الخاص والوضع الاقتصادي في البلاد، وعلى المعاملات البنكية الخارجية وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية .. مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة لاستقرار الوضع الاقتصادي من خلال العمل على معالجة مشكلة نقل البضائع والتأمين واستقرار العملة المحلية.

حضر اللقاء نائب وزير الصناعة سالم الوالي ووكيل وزارة الصناعة علي عاطف.