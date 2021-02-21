نائب رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الشيخ محسن الحارثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن حسان الحارثي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ ماجد محسن الحارثي واخوانه وكافة آل الحارثي، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والاجتماعية ومساعيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الحارثي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.