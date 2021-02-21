وزير الصحة يناقش تدخلات برنامج الغذاء العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن موتينتا شيَموكا انشطة البرنامج وتدخلاته المختلفه في المحافظات المحررة .



وتطرق اللقاء إلى قضايا التنسيق وتحديد الشريك المناسب والتنسيق مع مكاتب الصحة بالمحافظات ومستحقات العاملين في إطار البرنامج وابرام اتفاقية جديدة للعمل للعام ٢٠٢١م او إضافة الملحقات المطلوبة للاتفاقية الجديدة .

وفي اللقاء، شدد وزير الصحة ضرورة التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومكاتبها في المحافظات عند العمل في الميدان لاسيما بين اوساط النازحين في المحافظات المختلفة .. لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة وبما يمكنها من اداء مهامها على أكمل وجه .

من جابها استعرضت موتينتا مجمل تدخلات البرنامج في مجال الصحة والغذاء .. مشيرة إلى أن مكتب عدن قد غطى خلال العام المنصرم ١٠٦ الف طفل و ١٠٤ من النساء المحتاجات للتغذية فيما يستهدف البرنامج اكتر من ٤٠٠ الف من النساء والأطفال في المناطق المحرره .. شاكرة التعاون الذي تقدمه الوزارة للبرنامج ومتطلعه للشركه الفاعله خلال الفترة المقبلة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي ومدير عام مكتب وزير الصحة والسكان عبدالناصر النمير .