شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يحث على استكمال التصورات بشأن إنشاء صندوق لدعم المرضى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حث وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة على استكمال وضع التصورات المتكاملة لإنشاء صندوق دعم الحالات المرضية للعلاج في الخارج، لتخفيف معاناة المواطنين ومساعدة الحالات التي تستحق العلاج في الخارج.



واستمع الوكيل من مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور محمد الجمحي والمدير الفني خميس مرعي على تقرير أولي عن الدراسة الخاصة بالصندوق..مستعرضين جهود مكتب الصحة ، في توفير جهاز للأشعة المقطعية و400 اسطوانة أوكسجين بدعم من الصحة العالمية.

وأشاد بن حبريش بالجهود الهادفة للارتقاء بالخدمة الصحية، وتوفير الإمكانيات المطلوبة له.