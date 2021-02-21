محافظ المهرة يدشن مشروعي إنارة واستكمال توسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مشروع إنارة مدينة الغيضة بالطاقة الشمسية، بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة.



ويشمل المشروع تركيب الإضاءات في كافة الأعمدة بشوارع مدينة الغيضة، مع تركيب الأعمدة والإضاءات في الشوارع الجديدة في الغيضة.

واشاد محافظ المهرة، خلال التدشين بحضور أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، بجهود شركة النفط ومكتب الأشغال العامة في المهرة بإنجاح المشروع الذي يعد نقلة نوعية على مستوى مدينة الغيضة من خلال الإنارة بالطاقة الشمسية.

كما دشن محافظ المهرة، أعمال مشروع استكمال شق وتوسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات.

وأكد محافظ المهرة، على أهمية استكمال المشروع الذي يعد ضمن المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة.

من جانبه أشار مدير عام مؤسسة الطرق والجسور في المهرة المهندس عوض قويزان، إلى أهمية المشروع في الحد من الحوادث والاختناقات المرورية بالمدخل الجنوبي لمدينة الغيضة..لافتا إلى أن المشروع يتضمن مواصفات إنجاز خطين بعرض 80 مترا وطول ثلاثة ونص كيلومتر مع جزيرة وسيطة بعرض 3 متر، ولاحقا سيتم استكمال أعمال الإنارة والتشجير والرصيف.

وافتتح محافظ المهرة، مخيم أبصار الثالث لعمليات العيون المجانية بمستشفى الغيضة المركزي، بإشراف السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان بتمويل من جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، ضمن حملة "الكويت بجانبكم".

ويتضمن المخيم الذي يستمر أسبوعا، إجراء المعاينات وعمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وزراعة العدسات وإزالة لحميات العين.