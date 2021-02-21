اختتام دورة برمجة وصيانة الجوال للطلاب الخريجين من المدارس الأساسية والثانوية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية في برمجة وصيانة الجوال للطلاب الخريجين من المدارس الأساسية والثانوية ، الذي نفذه المعهد المهني بالتعاون مع منظمة كير العالمية، بتمويل من BMZ .



وفي الاختتام الدورة التي شارك فيها 36 طالب وطالبة من خريجي المدارس الاساسية والثانوية العامة، على مدى عشرين يوم ، تم توزيع معدات خاصة بصيانة الجوالات للمساهمة في عمل المتدربين حسب احتياجات السوق المحلي بالمحافظة .

وأكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، على أهمية أقامة مثل هذه الدورات التي تساهم في رفع قدرات ومهارات الشباب في مختلف المجالات المهنية والفنية وتحسين المستوى المعيشي للشباب ، وفتح مشاريع خاصة بهم ..مبينا بأن الوزارة تدعم أقامة مثل هذه الأنشطة التي تقلل من نسبة البطالة بين اوساط المجتمع ، وتعزز من التعاون المشترك مع المنظمات المحلية والدولية في استهداف الشباب في البرامج والانشطة المهنية والفنية في المجتمع.