"مسام"ينتزع 1,531 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,531 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 م زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الألغام تنوعت ما بين 100 لغم مضاد للأفراد، و 388 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1,041 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين..مشيراً الى ان إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 218,924 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

واشار المركز ، الى انه تمكن خلال هذا الأسبوع انتزاع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و 287 ذخيرة غير متفجرة و 264 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، ونزع 9 ذخائر غير متفجرة، و لغم واحد مضاد للدبابات في مدينة زنجبار بمحافظة ابين، ونزغ لغمًا مضادًا للأفراد وذخيرتين غير متفجرتين بمدينة قعطبة بمحافظة الضالع،و نزع 28 لغمًا مضادًا للدبابات، و 3 ذخائر غير متفجرة بمدينة خب الشغب بمحافظة الجوف، ونزع 19 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة و13 ذخيرة غير متفجرة، ونزع 480 ذخيرة غيرة متفجرة و 70 لغمًا مضادًا للأفراد بمحافظة مأرب،و نزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و 237 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عتق بمحافظة شبوة.

ولفت المركز، ان فريق "مسام" انتزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخا، و11 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، ونزع 52 لغمًا مضادًا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين بمديرية ذباب محافظة تعز.