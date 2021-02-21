وزير الداخلية ومحافظ الحديدة يناقشان الأوضاع الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن الطاهر، مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة، والعمل على تطبيعها، والترتيبات الإجرائية لكسر الحصار الذي تفرضه مليشيا التمرد الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران على المعونات الغذائية والإيوائية للنازحين والمتضررين.



واطلع وزير الداخلية، من محافظ الحديدة الحسن الطاهر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على جهود قيادة المحافظة في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، وعلى رأسها استتباب الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات، وتوفير ملاذات إيوائية للنازحين والمتضررين من القصف العشوائي لمليشيا الحوثي الارهابية، وتقديم كافة التسهيلات لهم.

واستعرض محافظ الحديدة الصعوبات والعراقيل التي تواجه السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية في ظل الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي، وابرزها قصف المدنيين باستخدام المدافع وقذائف الهاونات ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وخلال اللقاء تطرق وزير الداخلية إلى الأهمية التي تمثلها محافظة الحديدة باعتبارها تحتل موقعاً استراتيجياً حيوياً..مؤكداً حرص الوزارة تقديم كل الإمكانيات المتاحة لديها لتطبيع الأوضاع الأمنية بالمديريات المحررة، وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل خدمات الشرطة في المناطق المحررة ودعمها .