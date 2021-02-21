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هيئة المواصفات توقف منتجات مخالفة في عدن وحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

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أوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، كميات من مقابس كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ومزورة تحمل بيانات مغشوشة المنشأ.

 

كما أوقفت الهيئة عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في عدن، 44 ألف مفردة من منتج حلمات رضاعات الأطفال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ومجهولة البيانات الايضاحية.

 

وأوقفت الهيئة أيضاً عبر مكتبها بميناء الوديعة البري في حضرموت، 80 كرتونا من منتج برتقال مستورد، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وتبين بعد عملية المعاينة  والفحص وجود أعفان فطرية وخمائر بكتيرية على المنتج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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