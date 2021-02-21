العكبري يطلع على سير العملية التعليمية في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بقيادة مكتب التربية والتعليم في محافظة لحج، لمناقشة سير العملية التربوية والتعليمية في المحافظة لحج.



وأشاد الوزير بجهود مكتب التربية في لحج، ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع صعبة ألقت بظلالها على الواقع التربوي..مؤكداً حرص قيادة الوزارة للالتقاء بمكاتب التربية بالمحافظات والاطلاع عن قرب عن التحديات التي تواجههم، بما يسهم في معالجة كافة الاختلالات وتصحيحها..مجددا في الوقت ذاته بعدم القبول بأي عبث يطال التعليم.

وقال " أننا أمام مرحلة جديدة يجب أن نستشعر فيها المسؤولية تجاه قطاع التربية والتعليم باعتباره رسالة ومسؤولية".

فيما استعرض مدير مكتب التربية بلحج فهمي ثابت، التحديات والمعوقات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية في المحافظة، خاصة في ظل النزوح الكبير إليها والذي شكل ضغط كبير على سير التعليم.