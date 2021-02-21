شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة مشبح يناقش مصفوفة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عضو اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بخصوص احتياجات محافظة مأرب عوض مشبح، مع قيادات وموظفي الوزارة مصفوفة احتياجات مأرب في الجوانب الاغاثية والإنسانية والصحية.



وأكد الوكيل مشبح في الاجتماع بحضور الوكيل المساعد عبدالغفار العيسائي، ومستشار الوزارة عضو لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية جمال بلفقيه وعدد من المختصين، أهمية التواصل والتنسيق ومتابعة التقارير الإنسانية ورصد الانتهاكات الحوثية عبر غرفة عمليات وزارة الإدارة المحلية في مأرب..داعياً المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية العاملة في المجالات الإنسانية إلى التدخل السريع وإغاثة وإنقاذ النازحين والمتضررين جرّاء الهجمات المسلحة الحوثية.