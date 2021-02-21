وزير الإعلام يناقش مع القائم بأعمال رئيس مؤسسة باكثير للصحافة دورها الوطني والتنويري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر خميس بافطيم.



جرى خلال اللقاء، مناقشة سبل التطوير والنهوض بمؤسسة باكثير لتقوم بدورها الوطني التوعوي والتنويري، في ظل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ اليمن، وكيفية تفعيلها وتوفير احتياجاتها وبالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها، وابراز الجهود التي تقوم بها الشرعية في كافة الجوانب وفي مقدمة ذلك التوعية بأهمية استعادة الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

واكد الارياني، أن الحكومة ووزارة الاعلام ستوليان هذا القطاع اهتماماً كبيراً ليقوم بدوره في تبني القضايا الوطنية ونشر الحقيقة وتجسد تاريخ وهوية اليمن والتي تحاول مليشيا الحوثي الارهابي المدعومة من ايران طمس هذه الهوية واستبدالها بالهوية الفارسية..مثمناً في الوقت ذاته بجهود محافظ حضرموت في الاهتمام بالمؤسسات الاعلامية الرسمية المتواجدة في المحافظة وبما تشهده المحافظة من نهضة تنموية وامن واستقرار.

وأشاد الوزير، بجهود قيادة المؤسسة ونجاحهم في إعادة تأهيل مطبعة المؤسسة بعد عملية النهب التي طالتها بعد احتلال مدينة المكلا من قبل تنظيم القاعدة الارهابي وصولاً الى إعادة اصدار صحيفة 30 نوفمبر ورقياً بشكل اسبوعي.

من جانبه قدم القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، موجزاً عن المهام والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في مجال الصحافة والنشر خدمة للقضايا الوطنية..مستعرضاً احتياجات المؤسسة لتقوم بدورها المأمول على أكمل وجه.