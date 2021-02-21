وزيرالخارجية وشؤون المغتربين يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الدكتور احمد عوض بن مبارك، بالدور الهام الذي لعبته وتلعبه منظمة التعاون الاسلامي في دعم الشعب اليمني في معركته التي يخوضها ضد المليشيا الحوثية الانقلابية في كافة المجالات ومنها في مجال المساعدات الإغاثية والإنسانية.



وأكد وزير الخارجية، خلال زيارته ،اليوم الاحد، الى مقر منظمة التعاون الاسلامي بمدينة جدة السعودية ولقائه الامين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، ان ما تقدمه المنظمة من دعم ومساندة لليمن سيظل حاضراً في وجدان وذاكرة ابناء الشعب اليمني..مثمنا الجهود التي تبذلها المنظمة وامينها العام الداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

واستعرض وزير الخارجية، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود عملية السلام والتطورات على الجبهات العسكرية واستهداف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للمدنيين والنازحين في محافظة مأرب والحديدة والتي سقط من خلال تلك الهجمات بالصواريخ البالستية العديدمن الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتطرق الوزير بن مبارك، إلى الجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالشأن الإنساني..مشيداً بجهود منظمة التعاون الاسلامي في دعم الحكومة الشرعية.

من جانبه جدد الأمين العام للمنظمة، موقف المنظمة الثابت والداعم لليمن وامنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ودعم الحكومة الشرعية من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السياسية وتحقيق الأمن والسلام المستدام على أسس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم لدى المنظمة الدكتور شائع الزنداني.