الرئيس هادي يعزي في وفاة الشيخ محسن الحارثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ ماجد محسن حسان الحارثي واخوانه وكافة آل الحارثي عزاهم فيها بوفاة والدهم الشيخ محسن الحارثي.



واشاد رئيس الجمهورية، بمواقف وادوار الفقيد الحارثي في خدمة الوطن والجمهورية..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.