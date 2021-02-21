اقرار نتائج المنافسات لأنشطة الفصل الدراسي الثاني بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365 - المكلا

أقرتْ اللجنةُ العامة للنشاطات العامة بمكتب تربية حضرموت نتائج المنافسات لأنشطة الفصل الدراسي الثاني للبنات ومسابقات رياض الأطفال ومنافسات المعلمات، جاء ذلك في خلال ترؤسه إجتماعاً برؤساء لجان المنافسات للأنشطة اللاصفية.



وفي مستهل اللقاء أثنى الأستاذ جمال سالم عبدون وكيل أول الوزارة مدير تربية حضؤموت على كل الجهود التي بذلها القائمون على إدارة تلك المنافسات.

وقال الوكيل عبدون: إن المكتب قد حقق الأهداف المرجوة من هذه المنافسات.

معبراً عن سعادته وارتياحه من أداء الطالبات في تلك المنافسات، وقدم الوكيل عبدون شكره للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائدة المنطقة العسكرية الثانية على دعمه الدائم للتربية والتعليم ومن ضمنها الأنشطة اللاصفية التي تعتبر مكملة للمنهج الدراسي.

وقد استمع الحاضرون إلى تقارير رؤساء لجان المنافسات وتم إقرارها ، كما تم تكليف اللجنة المتخصصة بإعداد الحفل الفني والتكريمي للمبرزين في هذه الأنشطة.