شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري في زيارة لمكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالوادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365 - سيئون

قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بزيارة تفقدية لمكتب الامانة العامة لرئاسة الجمهورية بالوادي و الصحراء ، بعد إستئناف أعمال المكتب نشاطه بعد توقف دام لعدة سنوات بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .



وتعرّف الوكيل الكثيري في زيارته من مدير عام مكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالوادي و الصحراء عادل باهرمز ، إلى الخطوات المتبعة لتفعيل دور مكتب رئاسة الجمهورية بعد أن تم استكمال تأثيثه مؤخراً بدعم من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء سعياً منها لإستكمال كافة المنظومة الإدارية للإدارات العامة في وادي حضرموت .

وأكد وكيل المحافظة على أهمية متابعة الديوان العام لرئاسة الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن لإعتماد موازنة تشغيلية ليتمكن القائمين على المكتب من أداء مهامهم وواجباتهم وفقاً واللوائح المنظمة ، نظراً لما تشهده مدينة سيئون من فعاليات وأنشطة متعددة على المستوى الوطني تستوجب تطبيق البرتوكول الرسمي الخاص بتلك الفعاليات.