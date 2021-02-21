وكيل حضرموت المساعد يدشن أعمال الرصف بمدينة شبام التاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، اليوم، العمل في المرحلة الأولى من المشروع الخامس من مشاريع منظمة اليونيسكو بمدينة شبام التاريخية الخاص بأعمال الرصف بالأحجار المسطحة في الشارع الممتد من جامع هارون الرشيد إلى الساحة الداخلية العامة عند مدخل المدينة.



وتعرف الوكيل المساعد ومعه مدير عام مديرية شبام المهندس هشام بن طالب أثناء جولته في موقع المشروع من مدير عام فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بوادي حضرموت حسن عيديد وضابط المشروع بالصندوق الاجتماعي المهندس عبد الله السقاف وعدد من الفنيين بالمشروع، الى شرح وافٍ عن طبيعة الأعمال الجارية المتمثلة في رصف ألفي متر مربع من الأحجار المسطحة التي يقوم بتنفيذها قرابة 20 عاملا من أبناء مديرية شبام بآلية النقد مقابل العمل بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا .

كما تفقد الوكيل التميمي الأعمال الجارية في مشروعي ترميم أربعين مبنى بتكلفة 105 مليون ريال بتمويل من منظمة اليونيسكو عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وتنفذه الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والبالغ نسبة الانجاز فيه 86 بالمائة إضافة إلى المشروع الطارئ لترميم مباني مدينة شبام الممول من الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة بالمكلا البالغ كلفته 43 مليون و552 ألف و900 ريال ووصلت نسبة الانجاز فيه 40 بالمائة .