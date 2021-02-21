شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد طفل واصابة آخرين بقصف حوثي لحي الروضة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

الخليج 365 ـ تعز

استُشهد طفل وأُصيب أربعة آخرون، في وقت متأخر من مساء السبت، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني، شمالي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقالت مصادر طبية، إن الحوثيين قصفوا حي "الروضة" السكني بعدد من القذائف، وإن قذيفة مدفعية سقطت على عدد من الأطفال ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة ثلاثة، بالإضافة إلى إصابة شخص رابع.

وأشارت المصادر الى أن حالة بعض المصابين حرجة، إثر جراحهم البليغة