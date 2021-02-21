المليشيا بذمار تعتقل 7 مجندين فارين من جبهاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

اعتقلت مليشيا الحوثي عدداً من عناصرها الفارين من جبهات القتال، في ظل عجز في صفوفها بمختلف الجبهات.



وأكدت مصادر خاصة، أن المليشيات اعتقلت سبعة عناصر من مقاتليها، من الذين قرروا ترك القتال في صفوفها، بعد أن وجدوا التمييز العنصري، والتغرير والدفع بهم، مع إعطاء أهمية للمنتمين لسلالتها. وأضافت المصادر، إن المليشيات اعتقلت العناصر من مناطق عدة بمديرية مغرب عنس وعتمة ومدينة ذمار، ونقلتهم إلى سجونها بمدينة ذمار.

ووفق المصادر فإن المليشيات ما زالت تطارد الفارين من جبهاتها، من خلال حملات أمنية إلى عدة مناطق، فتخيرهم إما العودة للقتال أو السجن والتعذيب، معتبرين فرارهم "تمرداً وخروجاُ عن الإسلام ومنهج آل البيت".