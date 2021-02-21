القوات المشتركة تحبط مخططا لمليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أفشلت القوات المشتركة، اليوم، مخططا للمليشيات الحوثية الإرهابية وكبدتها خسائر بشرية داخل مدينة الحديدة غربي اليمن .



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أنه تم رصد وصول تعزيزات للمليشيات التابعة لإيران إلى شمال شرق المطار وخلف معسكر الدفاع الساحل تزامنا مع تحركات مكثفة قرب خطوط التماس وسرعان ماتم التعامل معها بنجاح. وأكد تحقيق إصابات مباشرة في أوكار المليشيات بقصف مركز عقب لحظات وجيزة من وصول التعزيزات إليها ما أجبرها على الفرار شمالا بين الأحياء السكنية

ولفت أن مخطط المليشيات يستهدف بالدرجة الأولى اختراق خطوط التماس في قطاع المطار وحي المنظر السكني والذي تعرض لقصف صاروخي مكثف خلال الثلاثة الأشهر الماضية أسفر عن تدمير أكثر من 20 منزلا .. ومسجد القاسمي وتهجير عشرات الأسر.