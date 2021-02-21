شكرا لبحثكم عن خبر الآن.. تدشين العام التدريبي للحرس الرئاسي بشقرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبدربه منصور هادي يشهد معسكر شقرة العام حفل خطابي وعرض عسكري بمناسبة تخرج الدفعة الأولى تخصصية لقوات كتيبة الطوارئ بأمن محافظة أبين من العام التدريبي الجديد2021م وذلك بحضور مدير أمن أبين العميد علي الذيب الكازمي ونائبه العقيد بسام كردة وأركان الكتيبة المقدم هود المسهرج.

وفي العرض الذي بدء بآي من الذكر الحكيم ثم السلام الوطني ألقيت العديد من الكلمات في مستهلها تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية وتحياته الحاره إلى كافة أفراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة شقرة الساحلية محافظة أبين.

معبراً عن سعادتهم البالغة أن تكون قوات الأمن العام والقوات الخاصة وقوات الطوارئ في مقدمة المؤسسات الأمنية بالمحافظة هي أول من تدشن أعمال المرحلة الأولى من العام التدريبي وتخرج دفعة أولى من أفرادها في دورات تخصصية مايعني ذلك وجود درجة عالية من الانضباط والجاهزية القتالية التي يتطلبها العمل الأمني لقوات كتيبة الطوارئ بقيادة المقدم علي المسهرج وذلك لتعزيز الاستقرار والسكينة العامة للمواطنين في ربوع المحافظة .