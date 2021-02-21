شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تشن استهدافاً واسعاً على منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي، الأحد 21 فبراير/ شباط 2021، استهدافاً واسعاً على منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات استهدفت منازل المواطنين جنوب مركز المدينة بصورة عنيفة؛ استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة.

وأفادت المصادر، بقيام عناصر المليشيات باستهداف مزارع المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتواسطة والخفيفة، وأثارت حالة من الهلع في أوساط السكان والمزارعين.