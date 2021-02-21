شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير مواقع جديدة بمأرب وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير مواقع جديدة غربي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، فيما دمرت وحدة المدفعية آليات وعربات تابعة للحوثيين وقتلت العشرات شمالي غربي المحافظة.



ووفق موقع الجيش اليمني، سبتمبر نت، نقلا عن مصدر عسكري فإن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حررت مواقع جديدة إثر هجوم شنته على مواقع المليشيا الحوثية في جبهة هيلان غربي مأرب". وأسفر عن الهجوم مصرع 16 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين، وفقا للمصدر. إلى ذلك ذكر مصدر عسكري أن 40 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلوا، ودمرت عربات نقل وآليات قتالية لهم، في قصف مدفعي استهدف تحركاتهم بجبهة ماس، مديرية مدغل، شمال غربي المحافظة نفسها.

وخلال الأسبوعين الماضيين كثفت المليشيا الحوثية من هجماتها على مأرب، كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.