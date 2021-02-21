القوات الحكومية تسقط "مسيرتين" للحوثيين بالجوف ومارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرتين "مفخختين" لمليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "أبطال الجيش أسقطوا مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة المخدرة".

كما أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة أخرى في جبهة الكسارة، كانت تحاول مليشيات الحوثي من خلالها استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت".