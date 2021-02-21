وزير الاعلام يدين قصف مليشيا الحوثي حي الروضة بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر باشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمنازل المواطنين في حي 7 يوليو السكني بمنطقة الروضة شمال مدينة تعز.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان قصف المليشيا الحوثية للحي السكني بعدد من قذائف المدفعية، اسفر عن مقتل الطفل محمد هزبر وإصابة أربعة آخرين بينهم شقيقة "ماهر" الذي يرقد في العناية المركزة‏.

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي الارهابية تواصل استهداف المدنيين بنيران قناصتها والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في مدينة تعز بمختلف أنواع الاسلحة، والذي اسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، في ظل حصار خانق تفرضه على محافظة تعز منذ ستة أعوام‏. وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث ومنظمات حقوق الانسان بادانة هذه الجريمة البشعة باعتبارها "جريمة حرب"، والتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بشكل يومي بحق المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز.