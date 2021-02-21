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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021
متابعات _الخليج 365
قصفت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، مناطق سكنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوبي المحافظة تعرضت لقصف مدفعي عنيف.
وأكدت المصادر ان القصف ألحق أضرارا بعدد من منازل المواطنين في المديرية. وتتعرض منازل المواطنين في حيس وغيرها من المديريات الواقعة جنوب المحافظة لقصف حوثي مستمر منذ أشهر.