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المليشيا تقصف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، مناطق سكنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوبي المحافظة تعرضت لقصف مدفعي عنيف.

 

وأكدت المصادر ان القصف ألحق أضرارا بعدد من منازل المواطنين في المديرية. وتتعرض منازل المواطنين في حيس وغيرها من المديريات الواقعة جنوب المحافظة لقصف حوثي مستمر منذ أشهر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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