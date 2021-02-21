شكرا لبحثكم عن خبر اقتحام سكن محافظ تعز بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت قوة امنية منزل محافظ تعز بمدينة عدن نبيل شمسان فجر الاحد. وقالت مصادر محلية لصحيفة عدن الغد ان مسلحين داهموا المنزل واقتحموه واختطفوا قائد الحراسة الخاصة بالمحافظ. ويقيم شمسان منذ اشهر في مدينة عدن. ولم تعرف هوية الجهة التي نفذت عملية الاقتحام هذه

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