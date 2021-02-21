شكرا لبحثكم عن خبر نقابة المعلمين عدن تعلن معاودة الإضراب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن مساء السبت، معاودة التصعيد والإضراب والعصيان الشامل بدءا من اليوم الاحد، احتجاجا على ما يقولون انه لا مبالاة من الحكومة لمطالبهم ومستحقاتهم، وتحديدا وزير المالية، محملينه المسؤولية بحسب بيانهم.

وجاء في البيان:

*بيــان الاستمــرار فــي التصعيـــد*

الأخوات المعلمات والتربويات الفاضلات.

الإخـوة المعلمـون والتربويـون الافاضــل .

تأسف قيادة نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن عن كل ما يلحق بالعملية التعليمية من اضرار,, وتشعر بخيبة الأمل من تنصل الحكومة الدائم عن التزاماتها تجاه مطالب المعلمين وتعريضها بذلك العملية التعليمية للإرباك والعرقلة والتسبب بتعطيل انفراج ازمة التعليم وخاصة بعد اللقاء الذي تم بين قيادة نقابتنا العامة ورئاسة الوزراء يوم الاربعاء بتاريخ 10/2/2021م والذي تمخض عنه تشكيل لجنة من وزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية ووزير المالية لإعداد آلية مستعجلة لصرف طبيعة العمل لموظفي 2011 وكذا صرف العلاوات السنوية لكافة القطاع التربوي والتعليمي على ان يكون اقصى حد للتسليم في نهاية شهر مارس 2021م ,, واما بالنسبة لبقية المطالب يتم تنفيذها على ثلاث مراحل ,, لكن وبكل اسف وبرغم الجهود التي يبذلها كلا من وزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية,, الا ان وزير المالية هو المتسبب في عرقلة عمل تلك اللجنة ,, والذي سيترتب عنه المماطلة والتسويف بحقوقنا ..

الأخوات المعلمات والتربويات الفاضلات ..

الإخــوة المعلمـون التربويــون الافاضــل ..

ان الجانب الحكومي المتمثل بوزير المالية في حكومة المناصفة يصر على التعامل مع مطالب المعلمين بمغامرة طائشة ومسيسة مع سبق الاصرار والترصد ,, والنقابة ردا على ذلك ترفض القبول بالأمر الواقع المرير على مبدا الفشل والعجز الحكومي خيار وحيد امام مطالب المعلمين فان النقابة مجبرة على ان تلجأ لاتخاذ الاجراءات التصعيدية التالية :

اولاً : وبحسب ما ورد في النظام الاساسي للنقابة الباب العاشر احكام عامة المادة (56) الفقرة (ج) فإن نقابة العاصمة عدن تعلن العصيان الوظيفي الشامل في كل مدارس وثانويات وإدارات التربية في العاصمة عدن ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 21/2/ 2021م على ان لا يرفع العصيان الا ببيان رسمي بعد ان نستلم حقوقنا ,, ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث ثانوي حرص منا على مصلحة ابنائنا ,,

ثانيا : توجيه رسالة رسمية للأخ محافظ العاصمة عدن نطالب سيادته بالوفاء بوعوده التي قطعها للمعلمين ....

ثالثا : ندعو قيادة النقابة العامة ان تأخذ حقها الريادي في قيادة العمل النقابي للمطالبة بالحقوق و اعلان الاعتصام السلمي امام قصر معاشيق وكذا الاعلان عن وقفات احتجاجية كبرى شريطة ان تكون الدعوة لكل المعلمين والتربويين في محافظات الجنوب.

رابعا : نحذر وللمرة الاخيرة مكتب التربية وبعض مدراء ادارات التربية وبعض مدراء المدارس والثانويات بعدم التعرض او التعسف على المعلمين والمعلمات ,, واننا لن نقف مكتوفي الايدي امام أي تعسف قد يطال أي معلم او معلمة في العاصمة عدن ..

أ/ ياسر فرحان محمد رئيـــس نقابـــة المعلميـــن والتربوييـــــن الجنوبييــــــن العاصمــة عـــــدن