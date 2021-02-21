شكرا لبحثكم عن خبر لهذا السبب.. هبوط إضطراري لطائرة اليمنية في هذه الدولة وإنقاذ مئات الأرواح ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاودت الطائرة اليمنية اقلاعها بعد ان هبطت اضطراريا بمطار جدة اثناء رحلتها رقم ٦٠٨ و المتوجهة الى القاهره بعد تأكيد إدارة الصيانة والهندسة في مطار جدة امكانية مواصلة الرحلة في مسارها الطبيعي ، وبحسب ما جاء في بيان اليمنية على حسابها بفيس بوك ان سبب الهبوط في مطار جدة نتيجة لشعور كابتن الطائرة بوجد خلل فني ، تطلب العمل بإجراءات السلامة والوقاية العامة الدولية .

الرحلة اقلعت من مطار عدن في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً ومن ثم عاودت اقلعها من مطار جدة بعد ساعة من هبوطها بعد تأكيد إدارة الصيانة والهندسة في مطار جدة بامكانية مواصلة الرحلة مسارها الطبيعي.